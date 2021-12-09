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Германия рассмотрит вариант остановки "Северного потока-2" в случае российского вторжения в Украину, - Financial Times

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Германия рассмотрит вариант остановки "Северного потока-2" в случае российского вторжения в Украину, - Financial Times
Власти ФРГ будут готовы рассмотреть возможность остановки "Северного потока-2" в случае нападения России на Украину.

Об этом Financial Times заявили источники, знакомые с позицией Берлина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Издание отмечает, что новый канцлер ФРГ Олаф Шольц – сторонник "Северного потока". "Тем не менее, у Запада есть широкий спектр опций, чтобы ответить в случае вторжения РФ в Украину. Остановка "Северного потока-2" - одна из опций", - говорится в статье, акцентируя внимание на том, что это мнение собеседников издания.

"Американские официальные лица заявляют, что Шольц вряд ли прогнется под американским давлением по газопроводу сразу после того, как стал канцлером. Однако, по их мнению, в целом он поддерживает идею США о давлении на Путина, чтобы предотвратить вторжение", - отмечается в статье.

Financial Times отмечает, что при Ангеле Меркель ФРГ была за реализацию "Северного потока-2". Однако в новой коалиции "зеленые" выступают против этого проекта.

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Топ комментарии

  • Rouhh Elohim
    Если кремль будет лить кровь в Украине, то Германия лишь рассмотрит возможность! Надеюсь всем всё ясно,
  • Ссс Ууук
    Зберуться, розглянуть питання, а саме зупиняти чи не зупиняти і вирішать, що економічно необгрунтовано зупиняти.
  • Alex Fomenko
    Да там запрзапретили рождество и отменили Пасху чтоб мусульман не обижать. Европа стала совсем бесхребетной кроме некоторых восточных государств.
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