Медіарух призывает провести публичный аудит членства в союзе журналистов

Участники Медіаруху выступили против выдачи журналистских удостоверений посторонним лицам, что подрывает доверие к профессии, стимулирует коррупцию и усложняет защиту прав реальных журналистов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Институт массовой информации.

"Мы, участники Медіаруху, выступаем против выдачи журналистских удостоверений посторонним лицам. Это подрывает доверие к профессии, стимулирует коррупцию и усложняет защиту прав реальных журналистов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее Национальный союз журналистов Украины сообщил, что полиция пыталась получить доступ к перечню членов областных организаций союза Винницкой и Тернопольской областей.

Так, 2 декабря представитель полиции Винницкой области предъявил председателю местной организации НСЖУ определение суда с разрешением на выемку копий документов организации. В определении было отмечено, что с 27 августа начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса ("служебный подлог"). А 3 декабря представитель полиции в Тернопольской области обратился к председателю Тернопольской областной организации НСЖУ с письмом о предоставлении информации о членах НСЖУ, состоящих на учете в области.

В то же время сообщается, что ранее нежурналистам неоднократно выдавали удостоверение "Пресса". Такие случаи были зафиксированы в Волынской, Херсонской, Одесской областях (в последнем случае после огласки удостоверение отозвали).

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Медіарух обратился в полицию с призывом четко соблюдать процессуальное законодательство и ограничиться минимальным вмешательством в работу журналистских организаций, в частности, в плане истребования информации и документов.

Также призвал редакции и организации журналистов, в частности, организации НСЖУ, к большей прозрачности, а также провести публичный аудит членства НСЖУ и всех ее организаций. Преимущественно (кроме случаев работы под прикрытием во время опасных расследований или работы на оккупированных территориях) журналистская работа является публичной, имена журналистов известны широким массам, а членство в медийной организации не должно быть секретом.

Комиссия по журналистской этике уже призвала ряд организаций в январе 2021 года немедленно остановить незаконную выдачу пресс-карт и злоупотребление статусом журналиста.

КЖЕ обращалась с просьбой к Национальной полиции Украины осуществить проверку обнародованных фактов на предмет признаков подделки документов, злоупотребления правами журналиста, получение свидетельства о государственной регистрации путем обмана для таких зарегистрированных медиа: ИА "Журналисты против коррупции" (свидетельство о регистрации ИА К4 11.10.2017), газеты "Журналисты против коррупции" (свидетельство о регистрации газеты КИ № 22939-12839Р от 06.10.2017), ОС "Национальный союз независимых журналистов Украины", ИА "Таврия ньюс" (свидетельство о регистрации КВ 189-52Р от 02.06.2009, газеты "Лига информ" (свидетельство о регистрации КВ 22818-12718Р от 07.08.2017 ), журнала "Business Компаньон" свидетельство о регистрации КВ 12384-1268ПР от 15.03.2017). А также просила предоставить Комиссии по журналистской этике список лиц, оформивших разрешение на оружие как журналисты указанных медиа, в течение 2017–2021 гг.", - говорится в сообщении.

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В то же время НСЖУ сообщила, что на основании ч. 2 ст. 11 УК Украины Национальная полиция безосновательно возбудила уголовное производство по должностным лицам Винницкой областной организации НСЖУ и неоправданно вмешивается в деятельность НСЖУ, создавая психологическое давление на журналистов.

"Вопрос принятия в члены НСЖУ и выдача соответствующего удостоверения – это внутренняя компетенция НСЖУ как неправительственной организации, поэтому органы Национальной полиции не имеют права вмешиваться в этот процесс без объективных оснований", - говорится в сообщении.

В НСЖУ добавили, что уголовное производство возбуждено по ч. 1 ст. 366 УК Украины "Служебный подлог". Согласно этой статье уголовная ответственность предусмотрена за составление, выдачу должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, иную подделку официальных документов. Как указано в ряде решений Верховного Суда (Кассационного уголовного суда) объективная сторона служебного подлога заключается в извращении истины в официальном документе, однако само собой удостоверение журналиста, выданное даже с нарушением процедуры, предусмотренной Уставом НСЖУ, не является искажением истины.

Справка. Медіарух – сообщество, объединившее журналистов ведущих украинских медиа, журналистов-расследователей и экспертов медийных общественных организаций.

5 февраля 2019 года был начат Медіарух "Медиа за осознанный выбор". Первыми подписантами меморандума Медіаруху стали "UA:Первый", Украинское радио, Общественное радио, ИА "Укринформ", ИА "Интерфакс-Украина", Liga.net, "Зеркало недели. Украина", НВ, "Цензор.НЕТ", 5 канал , "Український тиждень", Opinion, ряд региональных медиа, Независимый медийный совет, общественные организации "Детектор медиа", "Институт массовой информации", "Интерньюз-Украина", "Центр демократии и верховенства права", "Фонд "Общество", " Национальная ассоциация медиа", "Донецкий институт информации", "Институт демократии имени Филиппа Орлика", "Центр прав человека Zmina" и другие организации, отдельные журналисты – более 70 участников.

16 ноября 2021 года представители ведущих медиа призвали журналистов объединяться в профессиональное сообщество для противостояния политическому и коммерческому давлению на свободу слова. Инициаторами заявления выступили 29 журналистов и экспертов, их имена доступны по ссылке.

Сейчас идет объединительный процесс двух инициатив. Полный список членов обновленной организации будет открыт сразу после формализации Медіаруху. В настоящее время инициаторы движения разрабатывают правила работы организации, ее оргструктуру и внутренние положения.