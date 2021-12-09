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Глава МИД Германии Бербок в декабре посетит Донбасс, – посол Мельник

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Переговоры президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина не устранили "угрозу войны".

В настоящее время требуется "мощный сигнал" Кремлю от нового немецкого руководства, сказал посол Украины в Берлине Андрей Мельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Мы призываем нового федерального канцлера Олафа Шольца и нового министра иностранных дел Анналену Бербок объявить надежный перечень болезненных карательных мер против России, если она осмелится совершить новое нападение", – отметил он.

По словам дипломата, в декабре ожидается визит в Украину новой главы МИД ФРГ. В планах – посещение линии фронта на Донбассе

Мельник считает, что немецкая чиновница приедет на восток Украины, "чтобы продемонстрировать непоколебимую солидарность Германии".

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Топ комментарии

  • Rhodesian
    Донюас поражнюас не гонюас
  • Анатолий Панасюк
    Та таке! Для них у всьому винні Україна і США. Що вже про них говорити, коли полтавський Мамай (щоб у нього в горлі пір*я виросло) вважає, що США воює з рашкою на території України.
  • Sophia-Maria Duglass
    "Втрати РФ будуть надмірними, і він може втратити крісло", - каже LIGA.net американський економіст, дипломат Андерс Ослунд.

    у 100 миллиардеров рашки скоро лопнет терпение и выкинут хутина из хремля 😀😀
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