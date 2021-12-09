Волынская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Закарпатская области - антилидеры по вакцинации от коронавируса, - Кузин
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В четырех регионах Украины наблюдается наихудшая ситуация с вакцинацией от коронавируса.
Об этом заявил сегодня на брифинге главный санитарный врач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, антилидерами по вакцинации являются Волынская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Закарпатская области.
Напомним, за прошедшие сутки, 8 декабря в Украине вакцинированы против COVID 178 796 человек. Из которых первую дозу вакцины получили 69 267 человек, а полностью иммунизированы (получили две дозы) – 109 529.