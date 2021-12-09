Двое пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса и легковушки в Тернопольской области скончались в больнице, - ГСЧС

Два человека скончались утром в больнице в результате тяжелых травм, которые получили во время вчерашнего ДТП на Тернопольщине, в которой пострадали 9 человек.