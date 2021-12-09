Украинцы во время переписи населения будут отвечать более чем на 50 вопросов: Госстат озвучил основные темы
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную службу статистики.
"8 декабря 2021 года состоялось совместное заседание Президиума НАН Украины и Коллегии Государственной службы статистики Украины, на котором была одобрена Программа переписи населения Украины в 2023 году. Программа согласована с требованиями национального законодательства, содержит более 50 вопросов и определяет перечень демографических и социально-экономических характеристик физических лиц, домохозяйств и жилищных условий населения", - говорится в сообщении.
Председатель Госстата Игорь Вернер представил проект Программы всеукраинской переписи населения и основные блоки вопросов, по которым будет осуществляться сбор информации, в частности:
- основных демографических характеристик (возраст, пол, место рождения и т.п.);
- этнического происхождения, языковых признаков и гражданства;
- образования;
- источников средств существования;
- занятости;
- миграционной активности;
- определение статуса инвалидности;
- жилищные условия.
По информации ведомства, полученная информация позволит охарактеризовать условия жизни каждого человека и его роль в домохозяйстве, семье и обществе в целом, а также провести международные сопоставления.