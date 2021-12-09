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США могут оказать давление на Украину по вопросу частичной автономии для Донбасса, - Associated Press

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США могут оказать давление на Украину по вопросу частичной автономии для Донбасса, - Associated Press
США могут давить на Украину, чтобы она официально уступила часть автономии Донбасса. Речь идет о контроле здравоохранения, полиции и школ.

Об этом говорится в статье Associated Press, передает Цензор.НЕТ.

Представители администрации предположили, что США будут оказывать давление на Украину, чтобы она официально передала определенную автономию восточным украинским землям, которые сейчас контролируются войсками РФ. Неопределенный "особый статус" для этих территорий был определен в неоднозначном мирном соглашении при посредничестве Европы в 2015 году, но его так и не воплотили", - говорится в сообщении.

Также в статье говорится, что президент США Джо Байден открыто поддерживает желание Украины относительно членства в НАТО.

"Но высокопоставленные должностные лица Госдепартамента сказали Украине, что членство в НАТО вряд ли будет утверждено в ближайшее десятилетие, по словам человека, знакомого с теми частными переговорами, которые происходили в условиях анонимности", - резюмирует издание.

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Топ комментарии

  • Денис_Харьков
    нет, кацапчег, либо мы получим войну, либо мы получим позор и войну.
  • ледокол С Бандэра
    Уступи жену свою оккупантам, да и на сына думаю желающие из ********* найдутся
  • Kucher
    " що США будуть чинити тиск на Україну, щоб вона офіційно передала певну автономію східним українським землям ".
    А ось, схоже, і спливають результати переговорів ху№ла та сонного Джо.
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