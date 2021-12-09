Венедиктова находится с первым за 19 лет визитом в Минюст США: Говорили об экстрадиции

Генпрокурор Ирина Венедиктова встретилась с заместителем генерального прокурора США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

В рамках рабочей поездки в США Ирина Венедиктова встретилась с заместителем Генерального прокурора США по отделу уголовных дел Кеннетом А. Полит-младшим и его заместителем и советником по международным делам Брюсом К. Шварцом. Это первый визит украинского Генерального прокурора в Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки с 2002 года.

Представители Минюста США отметили высокий уровень и тесное взаимодействие между Министерством юстиции США и Офисом Генерального прокурора.

"Экстрадиционное сотрудничество между нашими странами развивается достаточно динамично – за последний год мы выдали в США столько же человек, сколько за предыдущие 4 года вместе взятые. И я убеждена, что мы и дальше будем действовать слаженно и эффективно в рамках уголовных производств", - отметила Венедиктова.

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