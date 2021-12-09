После переговоров Путина-Байдена Украину могут побуждать к выполнению Минских соглашений в самом плохом прочтении, - Луценко

В результате переговоров президента США Джо Байдена и российского президента Владимира Путина Украину могут побуждать к выполнению Минских соглашений по формуле Штайнмайера.

Такое мнение в интервью Цензор.НЕТ высказал бывший генпрокурор Юрий Луценко.

"Если говорить по сути, то это ключевое и печальное событие, когда об Украине на таком уровне говорят без Украины. Более того, Украине о результатах этих переговоров сообщат намного позже", - сказал Луценко.

По его словам, с одной стороны, мы видим достаточно сильную позицию президента Соединенных Штатов Байдена по отвержению красных линий Путина, связанных с НАТО.

"И это постоянно подчеркивается всеми американскими спикерами. "Мы не принимаем претензии России на остановку расширения НАТО, мы не обещали и ничего не будем обещать, НАТО будет расширяться в тот момент, когда НАТО и страна-кандидат будут готовы". Это хороший сигнал, потому что я до сих пор убежден, что это единственный выход для Украины из войны", – отметил политик.

Плохой сигнал, по мнению Луценко, что никто не исключает притязаний Путина по имплементации Минских соглашений в варианте российско-германского прочтения – так называемой формулы Штайнмайера.

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"То, что господин Байден и его спикеры об этом молчат, меня очень беспокоит. То, что господин Байден по результатам переговоров с Путиным сначала обзванивает европейских союзников, а потом только доведет общую с европейцами точку зрения Украине - меня беспокоит еще больше. Я, конечно, хочу ошибиться, но у меня создается впечатление, что президенту Украины предложат немедленно имплементировать Минские соглашения в прочтении Штайнмайера", - считает Луценко.

"Тем более что Зеленский сам подставился, когда уполномочил господина Кучму поставить подпись под именно таким прочтением Минских соглашений, где никаких условий безопасности, никакого вывода войск, вхождения сил безопасности, а сразу выборы под дулами российских автоматов, а затем введение нормы об автономных ОРДЛО в украинскую Конституцию, а затем вывод войск. Это неприемлемо", - говорит политик.

Комментируя вчерашний пост президента в инстаграме "доброе утро всем – и друзьям, и завистникам", Луценко отметил:

"Я сразу вспомнил незабываемого Виктора Федоровича, который сказал: "Я вам не завидую". А учитывая, что вчера была прекрасная дата, когда Верховный Суд окончательно утвердил приговор Януковичу за государственную измену, что стало не только прецедентом в украинской истории, но и мотиватором для всех последующих президентов, я думаю, что завидовать Владимиру Александровичу сейчас очень тяжело. Даже Януковичу".

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