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Штамм коронавируса "Омикрон" в 4,2 раза заразнее "Дельты", - исследование японских ученых

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Штамм коронавируса "Омикрон" в 4,2 раза заразнее "Дельты", - исследование японских ученых
Штамм коронавируса "Омикрон" распространяется на ранней стадии заболевания в четыре раза активнее, чем вариант "Дельта". К такому выводу пришли японские учёные в ходе исследования.

"По данным исследования, проведенного японским ученым, консультирующим министерство здравоохранения страны, штамм "Омикрон" в 4,2 раза чаще передается на ранней стадии, чем "Дельта". Это открытие может подтвердить опасения по поводу заразности нового штамма", – пишет РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

К таким результатам пришел Хироши Нисиура, профессор наук о здоровье и окружающей среде в Киотском университете, специализирующийся на математическом моделировании инфекционных заболеваний. Он проанализировал данные генома у южноафриканцев в провинции Гаутенг.

"Вариант "Омикрон" заразнее, он преодолевает иммунитет, выработанный как естественным путем, так и с помощью вакцинации", - заявил Хироси Нисиуры.

При этом уточняется, что при штамме "Омикрон" заболевание протекает в основном в легкой форме, тяжелых случаев заболевания наблюдается мало.

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Топ комментарии

  • ПанСан
    А чому не зробити такий заголовок: При штамі "Омікрон" захворювання протікає в легкій формі!
  • Eugen Mk
    А как жыж прививачки? Бабло само себя не заработает...
  • Eugen Mk
    Так, щщитаем... Один больной дельтой по словам экспердов заражал 8 других, омикроном, выходит, под 35? Невиданные ранее цыфры пошли
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