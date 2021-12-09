США отправят стрелковое оружие и боеприпасы в Украину на этой неделе, - Пентагон

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что США отправят стрелковое оружие и боеприпасы для Украины на этой неделе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

"Во время сегодняшнего брифинга в Пентагоне Кирби сказал репортерам, что последняя часть имеющегося пакета мер безопасности, который предусматривает стрелковое оружие и боеприпасы, отправляется", - говорится в сообщении.

Другие части этого пакета помощи в области безопасности, направленные на помощь украинцам защитить свой суверенитет от российской агрессии, включали ракетную систему Javelin, которая уже находится на вооружении украинских военнослужащих.

Кирби отметил, что, как и все пакеты помощи в сфере безопасности, предоставленный материал можно использовать так, как страна-получатель считает нужным, но что он будет использоваться только для целей самообороны.

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