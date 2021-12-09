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Украинская сторона инициирует проведение внеочередного заседания ТКГ для обсуждения нового перемирия на Донбассе, - Костин

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Украинская сторона инициирует проведение внеочередного заседания ТКГ для обсуждения нового перемирия на Донбассе, - Костин
Украина предлагает провести сегодня внеочередное заседание ТКГ. Украинская сторона хочет обсудить вопрос нового перемирия на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил РБК-Украина первый заместитель председателя украинской делегации в ТКГ Андрей Костин.

По его словам, украинская сторона направила письмо координатору ОБСЕ.

"Сегодня мною направлено письмо на имя координатору ОБСЕ в ТКГ с доработанным проектом Заявления Трехсторонней контактной группы о механизмах по обеспечению безусловной реализации Мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, разработанный с учетом проведенных в ходе вчерашнего заседания ТКГ обсуждений его ключевых элементов", - заявил Костин.

По его словам, Украина также предложила провести сегодня внеочередное заседание ТКГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гармаш о результатах заседания ТКГ: Подготовлен документ. Если он устроит все стороны - его рассмотрят сегодня вне очереди

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
  • Анна Сергеева
    Живем, как в сказке о Маугли. Водяное перемирие, рождественское перемирие, пасхальное перемирие, 1-сентябрьское перемирие. А как стреляли и убивали, так и убивают. Зачем эти насмешки над Украиной. Украина войска отвела, вооружение отвела. Зато лугандоны решили эту проблему просто - не пускают наблюдателей и плевать им, что дроны видят их танки и ОБСЕ об этом на весь мир говорят.
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