В Раде хотят разрешить 16-летним подросткам вступать в партии и баллотироваться на выборах

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об изменениях, в частности, к избирательному законодательству, который позволит с 16-ти лет баллотироваться на местных выборах.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР, об этом говорится в проекте закона №6402, который 7 декабря внесла в парламент группа нардепов. В настоящее время документ передан на рассмотрение.

Как отмечают авторы, законопроект направлен на совершенствование реализации гражданских и политических прав граждан, достигших 16 лет. В частности, это право на обращение граждан, право на полноценное участие в объединениях граждан, политических партиях, а также право на непосредственное участие в процессах местного самоуправления, в частности, в таких как местные инициативы, общественные слушания, электронные петиции, общественный бюджет и т.д.

Сейчас граждане Украины могут полноценно воспользоваться своими гражданскими и политическими правами с 18 лет, до достижения этого возраста возможность реализации этих прав существенно ограничена.

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"Проект Закона направлен на расширение возможностей для граждан в возрасте от 16 лет активно приобщаться к процессам местного самоуправления, участию в политических партиях, руководящих органах общественных объединений и т.д."

Законопроект разработан по запросу подростков на полноценное участие в общественно-политической жизни Украины и своей громады с 16 лет. Целью законопроекта является создание возможностей для молодежи реализовать свой потенциал на два года раньше, чем это предусмотрено действующим законодательством", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также отмечается, что предложенные изменения по информированию налогоплательщиков об использовании публичных средств предусматривают уточнение норм Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", Закона Украины "Об обращениях граждан", Закона Украины "О политических партиях в Украине", Закона Украины "Об общественных объединениях", Избирательного кодекса Украины, Гражданского кодекса Украины. В нормах этих законов, где есть нижний предел участия — 18 лет, ценз участия снижается до 16 лет. Законами Украины "О местном самоуправлении в Украине" и "Об обращениях граждан" закрепляются гарантии реализации прав граждан в возрасте от 16 лет. Предложенные изменения в Избирательный кодекс позволяют реализовать право быть избранным в органы местного самоуправления с 16 лет. В случае баллотирования на местных выборах гражданина от 16 лет, он приобретает полную гражданскую дееспособность в соответствии с предложенными изменениями в Гражданском кодексе Украины.