США сегодня объявят санкции против коррумпированных лиц, среди них будут граждане Украины, - Квин

Сегодня, 9 декабря, на саммите в поддержку демократии США будут объявлены санкции против украинских коррумпированных лиц. Подробности ожидаются вечером.

Об этом сообщила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин на конференции "Семь лет антикоррупционной реформы", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Администрация Байдена включила борьбу с коррупцией в темы саммита, который начнется сегодня, и Украина тоже принимает участие в этом саммите. Я также хотела бы сказать, что сегодня в 17:30 посмотрите, очень важное объявление будет. В нем будет идти речь о санкциях США, которые показывают решительность привлекать к ответственности коррумпированных лиц. Вы, наверное, кого-то из этого списка узнаете", - отметила она.

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