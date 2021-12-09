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США сегодня объявят санкции против коррумпированных лиц, среди них будут граждане Украины, - Квин

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США сегодня объявят санкции против коррумпированных лиц, среди них будут граждане Украины, - Квин
Сегодня, 9 декабря, на саммите в поддержку демократии США будут объявлены санкции против украинских коррумпированных лиц. Подробности ожидаются вечером.

Об этом сообщила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин на конференции "Семь лет антикоррупционной реформы", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Администрация Байдена включила борьбу с коррупцией в темы саммита, который начнется сегодня, и Украина тоже принимает участие в этом саммите. Я также хотела бы сказать, что сегодня в 17:30 посмотрите, очень важное объявление будет. В нем будет идти речь о санкциях США, которые показывают решительность привлекать к ответственности коррумпированных лиц. Вы, наверное, кого-то из этого списка узнаете", - отметила она.

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Топ комментарии

  • Ростислав Левченко
    Давайте туда БУБУ и БЕНЮ))
  • Анатолий К 65c6a92d
    Буби пока не буде, він же вибраний нарідом, а от Беня буде і поруч з ним будуть Медведчук і Деркач.
  • Валерия Ларченко b661826f
    Не дождетесь,зесрань)
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