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Цифровая лицензия телеканала М2 перешла под контроль Коломойского

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Цифровая лицензия телеканала М2 перешла под контроль Коломойского
Олигарх Игорь Коломойский получил контроль над цифровой лицензией на информационное вещание, ранее принадлежавшей телеканалу М2.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Детектор Медіа".

"В результате переоформления лицензии изменился логотип компании с "Аргумент ТВ" на "УНИАН ТВ". Ранее эта цифровая лицензия принадлежала ООО "Телеодин" - юридическому лицу телеканалов М1 и М2, которая входит в медиагруппу StаrLightMedia. В 2021 году компанию "Дидживан" и перевела на нее цифровую лицензию", - сообщает издание.

Право собственности на ООО "Дидживан" 1 декабря переоформлено на ООО "Солюшинс". До 2019 года ООО "Солюшинс" принадлежало генеральному директору "1+1" Александру Ткаченко. После этого компанию переоформили на совладельца "Студии Квартал 95" Тимура Миндича. 1 декабря компания была переоформлена с Миндича на Светлану Мищенко.

Соответственно, цифровая лицензия М2 перешла в канал группы "1+1", утверждает "Детектор Медиа".

Как сообщалось, ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский вышел из наблюдательного совета телеканала "1+1". В этой связи каналу переоформят лицензии.

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Топ комментарии

  • Alex 13 e8c21eac
    програма *********** "велике олігархство". дякуємо сцанич. дуже дякуємо
  • Ex perd
    Все зебилы должны быть в восторге от такой новости и радоваться за хозяина бубочки.
  • Вольный Каменьщик
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