США и Россия до конца года проведут еще один раунд переговоров, - Reuters
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Россия и США до конца года проведут новый раунд переговоров, чтобы решить конфликт вокруг дипломатического персонала в своих посольствах.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Отмечается, что посольства США и России испытывают кадровое давление на фоне высылки и других ограничений, наложенных из-за того, что "двусторонние отношения упали до самого низкого уровня с конца холодной войны".
Напомним, переговоры между президентами США и России состоялись 7 декабря и продолжались более двух часов. На них лидеры обсуждали Украину и другие темы.