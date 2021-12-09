Украине нужно самое современное оружие, чтобы не дать России даже надежды атаковать нас, – Порошенко
Об этом сказал лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко во время видеосвязи с участниками онлайн-конференции Совета иностранных дел США: "Демократия или автократия: почему важна Украина?", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
Порошенко особо отметил важность предоставления Украине оборонного летального оружия.
"Это можно сделать по образцу программы ленд-лиз времен Второй мировой войны. Также считаю, что, безусловно, необходимо было бы предоставить нам то оружие и системы, которые предусматривались Афганистану, с тем, чтобы не дать Путину какой-либо надежды атаковать Украину", – считает Порошенко.
"Безусловно, нам нужны зенитные системы, средства радиоэлектронной борьбы, системы защищенной связи, боевые дроны и многое другое, чтобы Путин осознал цену безумного решения", - сказал он.
По его словам, следующим шагом должна стать остановка путинского газового проекта "Северный поток-2".
"И не после, а сейчас. Потому что если кто-то считает, что санкции против "Северного потока-2" будут эффективны после того, как он будет сертифицирован и введен в эксплуатацию, то это точно неправда. "Северный поток-2" станет приглашением России к еще большей агрессии.Это должны понимать все.Потому что когда будет действовать "Северный поток-2", Путин будет атаковать существующую газотранспортную систему.Итак, мы не должны позволить Путину через "Северный поток-2" подвергнуть эрозии европейскую солидарность, взорвать европейскую единство, как и не позволить Путину выиграть это сражение", – сказал Порошенко.