Мужчина выпрыгнул из окна седьмого этажа в Киеве и остался жив, - ГСЧС
5 46322
В Киеве мужчина выпрыгнул из окна 7-го этажа и упал на козырек подъезда. Его госпитализировали.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Спасателям поступило сообщение о том, что на Харьковском шоссе 67-А в Дарницком районе столицы нужна помощь правоохранителям, чтобы снять мужчину с козырька подъезда.
Установлено, что на козырьке подъезда находился мужчина 1993 года рождения.
По словам его мамы и брата, мужчина по неизвестным причинам прыгнул из окна квартиры на седьмом этаже и упал на козырек подъезда. Мужчина находился без сознания, поэтому граждане вызвали скорую медицинскую помощь, полицию и спасателей.
С помощью спасательных ношей спасатели сняли мужчину и передали медикам для госпитализации.
Причину и обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.