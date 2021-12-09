Венедиктова обсудила с представителями МВФ сотрудничество по возврату активов

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова во время рабочего визита в США встретилась с главой Миссии Международного валютного фонда в Украине Иванной Владковой-Холлар и руководителем юридического департамента МВФ Эммануэлем Матиасом. Они обсудили реформу украинской прокуратуры и перспективы сотрудничества, в частности в сфере возвращения активов.

Об этом Венедиктова написала в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Офис Генпрокурора сейчас активизирует возвращение из-за границы украденных средств и имущества. Вопрос розыска и возвращения активов очень сложный и комплексный, и я твердо верю, что эффективная координация между правоохранительными органами и нашими международными партнерами даст результат", - утверждает она.

По словам Венедиктовой, в Украине подготовлена ​​комплексная стратегия возврата активов и план действий.

"Мы готовы к эффективному сотрудничеству по конкретным делам. Представители МВФ отметили, что принятие Украиной стратегии возврата активов будет импульсом для этих процессов", - отмечает генпрокурор.

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"Важно также взаимодействие в вопросах противодействия преступлениям в банковской сфере. В последнее время Офису Генпрокурора удалось добиться результативности в делах по ТОП-10 должников Нацбанка и Фонда гарантирования вкладов физических лиц", - резюмировала она.