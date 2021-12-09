Рада уже четыре года игнорирует принятие антикорупционной стратегии: это слишком долго, - посол ЕС Маасикас
Об этом заявил в Киеве на конференции "Семь лет антикоррупционной реформы" посол ЕС в Украине Матти Маасикас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
В ЕС отмечают "ощутимые результаты" в работе антикоррупционных органов – НАПК, НАБУ, САП и ВАКС, – а также в госзакупках через систему ProZorro, в сфере здравоохранения, энергетики, цифровизации через приложение "Дія": "Это несколько шагов вперед".
Украина показывает, что намерена приближаться в сфере законодательства к Европейскому Союзу, считает посол. Но, по его мнению, на практике для этого пока сделано недостаточно.
Маасикас подчеркивает, что важно принять "повестку дня противодействия коррупции", и что это необходимо сделать даже в условиях нарастания угрозы российского вторжения.
"К сожалению, Украина с 2017 года не приняла стратегический план внедрения реформ противодействия коррупции. Он завис в Верховной Раде, и слишком долго этот документ не рассматривают", – считает он.
Посол ЕС также призывает не затягивать с реформой КСУ и обеспечить спокойный независимый отбор нового руководства НАБУ и САП.
"Очень важно, чтобы процесс отбора руководства САП был проведен без задержек", – сказал Маасикас. Он считает, что процесс шел слишком долго, потому что столкнулся с противодействием политических сил.
"Такой опыт нужно учесть, когда будет происходить отбор нового директора НАБУ на замену Сытнику", – считает посол.
Украине важно как минимум удержать результаты, достигнутые ею в борьбе с коррупцией, подчеркнул Маасикас.