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Atlantic Council опубликовал статью Рудик о давлении Офиса Зеленского на свободу слова

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Atlantic Council опубликовал статью Рудик о давлении Офиса Зеленского на свободу слова
Офис президента Украины оказывает давление на свободу слова и инициирует преследование отдельных журналистов, критикующих деятельность Владимира Зеленского.

Об этом говорится в статье лидера партии "Голос" на сайте аналитического центра США Atlantic Council.

"Президент Зеленский и его окружение явно плохо реагируют на критику. Вместо того чтобы решать проблемы, затронутые критиками, кажется, что лучшим подходом является усиление давления на журналистов и СМИ", – пишет Кира Рудик.

В качестве примера нардеп привела уголовное дело в отношении журналиста Юрия Бутусова после его словесного спора с президентом на пресс-конференции. Допросы журналистки Янины Соколовой, публичной травли Натальи Влащенко после резкой критики Зеленского и его команды в ее ток-шоу.

"Обвинения против Зеленского выходят за рамки нападений на отдельных журналистов и включают обвинения в давлении на оппозиционные СМИ", – говорится в статье.

Кира Рудик подчеркнула, что нападения на СМИ – это традиционный ранний шаг по скользкой дорожке к авторитаризму.

"Действительно, когда Владимир Путин впервые стал президентом России в 2000 году, одним из его первых шагов было подавление молодых независимых СМИ страны", – добавила лидер партии "Голос".

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Топ комментарии

  • Валерия Ларченко b661826f
    ))))та Белый дом ещё помнит ,как зекрысы их слова перевирали....в общем,никакого второго срока президентства зебобе не светит...
  • Shuha
    Нормальные люди, прекрасно знали и понимали, что из себя представляет зеленский! Не может человек, оскорблявший Украину, украинцев, Майдан, что-то хорошее сделать для Украины! Да, еще находившийся постоянно под влиянием коломойского! Поверили? Теперь кушайте, необляпайтесь только!
  • VOLVO XC 70
    ЭТИ ИДИОТЫ во власти Зеленский и Ко захватив власть обманом и кидаловым считают что критиковать их нема за шо их должны любить так Вова от любови до ненависти задушить в обьятиях ---лишь обьятия и отделяют или то психика пораженная или блолячки наркоманско алкогольные или фобии или такое воспитание-- самый самый вне всякой критики и самый особенный...ровня Богу-- не знаю.. но чиновник ОБЯЗАН УЛЫБАТЬСЯ ДАЖЕ ЕСЛИ НА НЕГО ПУБЛИЧНОЙ РАБОТЕ КИДАЮТ ЯЙЦАМИ ГНИЛЫМИ БАНАНАМИ ПОМИДОРАМИ ИЛИ ДАЖЕ ПРОСТИТЕ ПОМЕТОМ....
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