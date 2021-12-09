США предоставит Украине любую помощь для отражения агрессии, - Ермак
Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в эфире программы "Право на власть", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Президент Байден подтвердил, что Соединенные Штаты предоставят - и уже это начало происходить - всю необходимую помощь для того, чтобы Украина могла дать любой отпор в любое время", - сказал глава ОП.
Он добавил, что во время переговоров с президентом РФ американский лидер предупредил о последствиях, если в Кремле будет принято решение относительно эскалации вдоль украинских границ и вторжения на территорию Украины.
"США - президент Байден об этом сказал очень четко - вместе с партнерами готовы к беспрецедентным санкциям в случае, если это произойдет", - заявил Ермак.
Кроме того, он отметил, что Байден указал Путину на невозможность каких-либо переговоров и принятия решений по Украине без участия нашего государства.