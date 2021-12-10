Заявление ФСБ РФ об "украинском корабле" у Керченского пролива является информационной атакой, - Резников

Заявления со стороны России о якобы продвижении украинского корабля в сторону Керченского пролива являются информационной атакой.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в эфире программы "Право на власть", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Было провокационное заявление российской стороны, со стороны эфэсбешных кораблей, будто наш украинский корабль представляет угрозу и почти атаковал Керченский пролив. На самом деле это очень странно, потому что это поисково-спасательное судно наше, без вооружения, которое выполняло свою работу, находилось за 18 морских миль (более 33 км) в Азовском море, которое является морем общего пользования. То есть мы абсолютно на законных основаниях там находились. Интересно, что эта провокационная информационная атака была сделана во время разговора Президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джозефом Байденом", - рассказал Резников.

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По его словам, угрозы для украинского корабля и экипажа нет, он "уже почти вернулся в порт, никаких инцидентов не произошло".

"У нас идет гибридная война, и Российская Федерация никак не успокоится", - констатировал министр обороны.

Как сообщалось, 9 декабря ФСБ РФ заявила, что украинский корабль "Донбасс" находится в непосредственной близости от Керченского пролива и "создает угрозу безопасности мореплавания".