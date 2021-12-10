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США решили стать активным участником переговоров по миру на Донбассе, - Ермак

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США решили стать активным участником переговоров по миру на Донбассе, - Ермак
Соединенные Штаты Америки решили стать активным участником мирного процесса по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил в эфире "Право на власть" после телефонного разговора президентов Украины и США.

"Мы сегодня можем четко говорить о том, что США приняли решение быть активным участником мирного процесса", - заявил Ермак.

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"Как это будет происходить – это будет зависеть от многих обстоятельств.

Это может быть параллельный трек вместе с Нормандским форматом, потому что нужно, безусловно, нам нужно это уважать, что наши партнеры – Германия и Франция за эти 8 лет много сделали.

Но США приняли четкое решение быть активным игроком в этом процессе. Они очень заинтересованы в том, чтобы в Украину пришел мир", - заявил он.

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Топ комментарии

  • Nick Valentine
    - Алло. Президент Владимир Зеленский слушает.

    - Слышь, президент, - сказал в трубке Байден. - Ермака позови.
  • Яр Холодний
    Японського імператора, до ХХ століття, піддані не бачили взагалі, доступ був суворо обмежений невеликою кількістю слуг та вищих сановників…

    Китайського богдихана народ бачив лише на святкуванні «першої борозни», коли імператор проходив першу борозну, розпочинаючи землеробський цикл і присвячуючи її поклонінню Небу…

    Зеленського народ бачить, останнім часом, тільки у «відосиках»…

    Китайський та японський імператори жерли, пили, спали, срали і трахали наложниць, а керували країною розумні сановники.

    Блазень робить те саме, за єдиним виключенням - «сановники» у нього такі самі дурні, як і він…

    Питання - на якого біса «Зедебіли» його вибирали?...



    Анекдот написаний в 2019 році!!!
  • Muron
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