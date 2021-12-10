США решили стать активным участником переговоров по миру на Донбассе, - Ермак

Соединенные Штаты Америки решили стать активным участником мирного процесса по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил в эфире "Право на власть" после телефонного разговора президентов Украины и США.

"Мы сегодня можем четко говорить о том, что США приняли решение быть активным участником мирного процесса", - заявил Ермак.

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"Как это будет происходить – это будет зависеть от многих обстоятельств.

Это может быть параллельный трек вместе с Нормандским форматом, потому что нужно, безусловно, нам нужно это уважать, что наши партнеры – Германия и Франция за эти 8 лет много сделали.

Но США приняли четкое решение быть активным игроком в этом процессе. Они очень заинтересованы в том, чтобы в Украину пришел мир", - заявил он.