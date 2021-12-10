Умер самый известный болельщик киевского "Динамо" Сергей Заборовский - Парамон
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявляет официальный сайт "динамовцев"
"На 67 году жизни остановилось сердце одного из самых преданных болельщиков нашей команды - Сергея Заборовского, известного в динамовском сообществе как Парамон", - отмечается в сообщении.
Поклонник киевского "Динамо" с детства, Сергей более 50 лет был символом фанатского движения, воплощением верности клубу и талисманом киевлян. Он не пропускал ни одного домашнего матча любимой команды и регулярно поддерживал "бело-синих" в выездных поединках, став настоящей легендой среди болельщиков.
В клубе отмечают, что даже в последние годы своей жизни, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, Заборовский посещал стадион, чтобы увидеть игру "Динамо" своими глазами и принести команде удачу.
"Динамо" Киев выразило искренние соболезнования родным Сергея.