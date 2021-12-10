Европа и США должны быть на стороне Украины, чтобы обеспечить ее безопасность, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон уверен, что Европа и Соединенные Штаты должны обеспечить безопасность и суверенитет Украины.

Об этом Макрон заявил на пресс-конференции в Париже, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Наша цель, я считаю, всех европейцев, а также наших американских партнеров - это, прежде всего, быть на стороне Украины, чтобы обеспечить ее безопасность, а также обеспечить мирную ситуацию в регионе", - сказал Эммануэль Макрон, комментируя разговор президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным.

Он также выразил благодарность Байдену за то, что тот координировал свои позиции с европейскими партнерами, как перед разговором с Путиным, так и после него. По словам французского лидера, в политическом смысле это очень хорошая инициатива.

В то же время он подчеркнул важность Нормандского формата и французско-немецкую медиацию в нем. Однако при этом заметил: "Смогут ли европейцы самостоятельно это изменить? Нет. Это зависит от доброй воли других сторон".

По словам Макрона, необходимо снова взаимодействовать и снова вовлекать в переговоры в Нормандском формате и Путина, и Зеленского, чтобы перезагрузить этот формат и политический процесс.

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Относительно России Макрон особо подчеркнул важность ее привлечения к такому диалогу, который помог бы снять напряженность вокруг Украины, обеспечить стабилизацию и мир в регионе: "Именно необходимым диалогом с Россией можно выстроить новое решение и процесс, которые будут сохранять украинский суверенитет и мирное урегулирование, достижение мира во всем регионе, стабильности всего нашего континента".

При этом он заметил, что разговором с Путиным Байден показал: он также считает, что такой диалог с президентом России нужен. Поскольку, по словам Макрона, "благодаря этому диалогу мы можем фиксировать наши договоренности и разногласия, а также прокладывать дальнейший путь таким образом, чтобы избежать эскалации".