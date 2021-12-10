"Никаких решений или дискуссий по Украине без Украины": Белый дом раскрыл содержание разговора Байдена и Зеленского

В ходе разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским президент США Байден дал четко понять, что США и их союзники и партнеры привержены принципу "никаких решений или дискуссий по Украине без Украины".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом по итогам разговора президентов США и Украины заявили в четверг в Белом доме.

Разговор последовал за общением Джо Байдена с Владимиром Путиным во вторник и разговорами по нему с союзниками Соединенных Штатов Америки.

Как отмечается, в ходе разговора с Зеленским Байден озвучил глубокую обеспокоенность США и их европейских союзников относительно агрессивных действий России в отношении Украины и четко заявил, что в случае дальнейшей военной интервенции США и их союзники ответят в виде сильных экономических и других мер.

Байден также подтвердил непреклонную приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.

"Лидеры призвали Россию разрядить напряжения и согласились, что дипломатия является лучшим путем достижения значимого прогресса в решении конфликта. Президент Байден подчеркнул готовность США приобщиться к поддержке мер по усилению уверенности для продвижения выполнения Минских договоренностей, в поддержку Нормандского формата", - сообщает Белый дом.

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Как сообщил сайт президента Украины, ключевым вопросом переговоров Байдена и Зеленского стала ситуация с безопасностью вокруг Украины и перспективы активизации мирного урегулирования.

"Глава украинского государства поблагодарил Джозефа Байдена за последовательную, твердую и решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства и подтвердил непреклонную настроенность на поиск путей к миру на Донбассе. Стороны скоординировали позиции относительно дальнейших шагов в этом направлении. Владимир Зеленский подчеркнул, что у нас есть четкие предложения по разблокированию мирного процесса и мы готовы обсуждать их в разных форматах", - сообщили у Зеленского.

Сообщается, что стороны обсудили вопросы безопасности, финансовой и политической поддержки Украины и энергетической безопасности.

Как ранее сообщалось, по словам президента США, он заявил Путину, что в случае новой агрессии России против Украины Москву ждут невиданные санкции. При этом Байден исключил "одностороннюю" отправку США своих военных в Украину в случае нового нападения России.

По словам Байдена, в будущем в ходе встреч с участием представителей Вашингтона, по меньшей мере 4 ведущих союзников США по НАТО и России может состояться обсуждение будущей обеспокоенности России относительно НАТО в широком смысле, и возможности выработки договоренностей для ослабления напряженности вдоль восточного фронта НАТО. По словам Байдена о проведении таких встреч может быть объявлено до пятницы.