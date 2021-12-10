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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 442 человека, зафиксированы 11 327 новых случаев заражения, 24 456 человек выздоровели

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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 442 человека, зафиксированы 11 327 новых случаев заражения, 24 456 человек выздоровели
В Украине зафиксированы 11 327 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 10 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"Уже 45,2% взрослого населения Украины получили по меньшей мере одну прививку против COVID-19. 39,4% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни! Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире до конца года должен составлять 40%.

Более 14 миллионов человек получили как минимум одну дозу вакцины против COVID-19!

За сутки 09 декабря в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 442 человека, зафиксированы 11 327 новых случаев заражения, 24 456 человек выздоровели 01зафиксированы 11 327 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1010, медработников - 214);

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 442 человека, зафиксированы 11 327 новых случаев заражения, 24 456 человек выздоровели 01157 728 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 57 253 человека, полностью иммунизированы – 100 475 человек.

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Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 442 человека, зафиксированы 11 327 новых случаев заражения, 24 456 человек выздоровели 01 госпитализированы – 2551 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 442 человека, зафиксированы 11 327 новых случаев заражения, 24 456 человек выздоровели 01 летальных случаев – 442;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 442 человека, зафиксированы 11 327 новых случаев заражения, 24 456 человек выздоровели 01 выздоровели – 24 456 человек.

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 442 человека, зафиксированы 11 327 новых случаев заражения, 24 456 человек выздоровели 01 заболели – 3 543 684 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 442 человека, зафиксированы 11 327 новых случаев заражения, 24 456 человек выздоровели 01 выздоровели – 3 158 426 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 442 человека, зафиксированы 11 327 новых случаев заражения, 24 456 человек выздоровели 01 летальных случаев – 90 343;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 442 человека, зафиксированы 11 327 новых случаев заражения, 24 456 человек выздоровели 01 проведено ПЦР-тестирований – 16 234 638.

С начала вакцинальной кампании привиты 14 031 953 человека, из них получили одну дозу – 14 031 951 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 252 237 человек. В общей сложности проведены 26 284 188 прививок", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 442 человека, зафиксированы 11 327 новых случаев заражения, 24 456 человек выздоровели 10

Топ комментарии

  • Bogdan Resvii
    > "Як ви знаєте, COVID-19 ніде в світі ще не виявили. Але отруту в легенях вже знайшли, а саме - фторид берилію з оксидами азоту."

    Оксиди азоту це гази. Вони або дуже швидко трансформуються, окиснюючи органіку (типово NO, NO2), що є шкідливим для організму, або відносно швидко виходять з нього (як N2O). Берілій елементарно знайти методами AAS або ICP, як вже відмітив Антип.

    Йтіть в школу, таваріщ.
  • Bogdan Resvii
    Я знаю що буде далі:

    1) ваши-даказательства-ни-даказательства
    2) ета-всьо-жидомосони-абманивают
    3) вирюс-нада-видилять-сагласна-пастулатам-коха
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