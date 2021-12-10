Зеленский представил Байдену видение дальнейших шагов имплементации Минских договоренностей, - замглавы ОП Сибига

В ходе разговора с президентом США Джозефом Байденом президент Украины Владимир Зеленский представил видение имплементации Минских договоренностей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Андрей Сибига.

"Украинская сторона представила наше видение дальнейших шагов имплементации Минских соглашений, которые базируются на украинском национальном интересе", - сообщил Сибига в четверг вечером в эфире программы "Право на власть" телеканала 1+1.

По словам Сибиги, "разговор между президентами был продуктивным, предметным, наполненным содержанием".

"Ключевым был, безусловно, вопрос безопасности в оборонно-военной и энергетической сферах", - отметил он.

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Он также добавил, что Зеленский готов также к прямым переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Западные партнеры поддерживают позицию о проведении таких переговоров, в том числе и американская сторона", - резюмировал он.