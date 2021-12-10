Зеленский представил Байдену видение дальнейших шагов имплементации Минских договоренностей, - замглавы ОП Сибига
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Андрей Сибига.
"Украинская сторона представила наше видение дальнейших шагов имплементации Минских соглашений, которые базируются на украинском национальном интересе", - сообщил Сибига в четверг вечером в эфире программы "Право на власть" телеканала 1+1.
По словам Сибиги, "разговор между президентами был продуктивным, предметным, наполненным содержанием".
"Ключевым был, безусловно, вопрос безопасности в оборонно-военной и энергетической сферах", - отметил он.
Он также добавил, что Зеленский готов также к прямым переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Западные партнеры поддерживают позицию о проведении таких переговоров, в том числе и американская сторона", - резюмировал он.