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Зеленский представил Байдену видение дальнейших шагов имплементации Минских договоренностей, - замглавы ОП Сибига

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Зеленский представил Байдену видение дальнейших шагов имплементации Минских договоренностей, - замглавы ОП Сибига
В ходе разговора с президентом США Джозефом Байденом президент Украины Владимир Зеленский представил видение имплементации Минских договоренностей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Андрей Сибига.

"Украинская сторона представила наше видение дальнейших шагов имплементации Минских соглашений, которые базируются на украинском национальном интересе", - сообщил Сибига в четверг вечером в эфире программы "Право на власть" телеканала 1+1.

По словам Сибиги, "разговор между президентами был продуктивным, предметным, наполненным содержанием".

"Ключевым был, безусловно, вопрос безопасности в оборонно-военной и энергетической сферах", - отметил он.

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Он также добавил, что Зеленский готов также к прямым переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Западные партнеры поддерживают позицию о проведении таких переговоров, в том числе и американская сторона", - резюмировал он.

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Топ комментарии

  • Герхард
    Шо шо этот шут гороховый ЗЕ представил?

    Херни очередной нанес - это да. Наврал с три короба - это да. Представил реальное решение - нет.
  • Senator S 01a656ec
    Международные партнеры Украины вынуждены соблюдать этикет,тактичность и порядочность..,это называется уважение к народу и гражданскому обществу...,кого бы оно не избрало своим Моисеем...,лично я считаю,что будет жаль 5 лет коту под хвост потраченных...цирком Шапито на разную туфту и аферы Игорь Валерьевича...
  • Senator S 01a656ec
    Разницу между политиком и цирком Шапито мудрий нарід уже сказал полтора года назад...73 % ему подобніх...так что поплачьте в тряпочку...сами вібрали...себе Моисея...
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