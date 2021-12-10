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Белый дом по поводу возможного давления на Украину в вопросе частичной автономии для Донбасса: "Это неправда"

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Белый дом по поводу возможного давления на Украину в вопросе частичной автономии для Донбасса: "Это неправда"
В Белом доме заявили, что со стороны США не оказывается давление на Украину, чтобы она официально предоставила определенную автономию оккупированным территориям востока.

Об этом сообщила представитель Белого дома Джен Псаки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Во время брифинга Псаки задали вопрос: "В отношении Украины есть некоторые сообщения о том, что США давят на Украину, чтобы она уступила территории. Это правда?"

Псаки ответила: "Это неправда".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США могут оказать давление на Украину по вопросу частичной автономии для Донбасса, - Associated Press

Ранее сообщалось, что представители администрации президента Джо Байдена предполагают, что США будут давить на Украину, чтобы она официально предоставила определенную автономию оккупированным территориям востока.

Топ комментарии

  • Miko R 798886a8
    Як це неправда? Раз зрадофіли верещать про це - це правда!
  • Anatoly db73a40b
    Про Портнова, якщо що, це за деструктивну діяльність і наклепи на Порошенка, Митю.
  • Ksenia VB
    Назвіть посаду Єрмака у владі. І чи відповідають його дії займаній посаді.
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