Байден призвал лидеров "Бухарестской девятки" к "сдерживанию, обороне и диалогу" из-за угрозы вторжения РФ в Украину, - Белый дом
Об этом заявила пресс-служба Белого дома, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Отмечается, что американский лидер провел телефонную беседу с целью "подчеркнуть приверженность Соединенных Штатов трансатлантической безопасности и священной обязанности в рамках пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне".
"Лидеры обсудили дестабилизирующее наращивание Россией военных сил около границ с Украиной и необходимость единой, подготовленной и решительной позиции НАТО в отношении коллективной обороны союзников по НАТО", - говорится в сообщении.
Президент Байден подчеркнул приверженность США продолжению тесных консультаций и координации со всеми трансатлантическими союзниками и партнерами в работе над деэскалацией нынешнего кризиса посредством сдерживания, обороны и диалога.
Там уточнили, что разговор продолжался 40 минут.