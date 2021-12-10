Новости

Зеленский присвоил звание Героя Украины композитору Игорю Покладу

5 77343
Зеленский присвоил звание Героя Украины композитору Игорю Покладу
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины композитору Игорю Покладу.

Соответствующий указ №628/2021 был опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"За выдающиеся личные заслуги в развитии национального музыкального искусства, высокое профессиональное мастерство и многолетнюю творческую деятельность присвоить звание Герой Украины с вручением ордена Государства Покладу Игорю Дмитриевичу – композитору, народному артисту Украины", - говорится в документе.

Игорю Покладу сегодня, 10 декабря, исполнилось 80 лет, пишет Укринформ.

Он известный украинский композитор, заслуженный деятель искусств УССР, народный артист Украины, лауреат Шевченковской премии, член Национального союза композиторов Украины. Самые известные его песни - "Ой летіли дикі гуси", "Чарівна скрипка", "Тиха вода", "Кохана", "Зелен-клен". Кроме того, Игорь Поклад является автором музыкальной комедии "Друге весілля в Малинівці", мюзиклов "Конотопська відьма", "Серце моє з тобою", "Різдвяна ніч" по Гоголю, "Засватана – не вінчана" по Ивану Карпенко-Карому и тому подобное.

Также читайте: Зеленский наградил президента УЕФА Чеферина орденом Ярослава Мудрого

Песни писал на слова Юрия Рыбчинского, Дмитрия Луценко, Бориса Олейника. Их исполняли Нина Матвиенко, София Ротару, Назарий Яремчук, Тамара Гвердцители, Василий Зинкевич.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • aleks kyb
    Жду коли Бубочка дасть Героя Сердючці. І її "мамі" орден княгині Ольги пятого ступеня.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ничего не имею против этого много уважаемого человека ( я о композиторе, естественно)))
    но почему Героя???? разве нет более "подходящих" наград, тем более к юбилею?
    простите 100 раз! но "Герой Украины" превращается в ничто... обесценивается.... особенно в последние года..)
  • EUkozak
    Вот что звиздюля животворящая делает!!!
    (см. предыдущий скандал)
    Один только вопрос - а за что Героя?
    Не тянет дедушка, причина в другом - Зебил снова обгадился...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости