Зеленский поздравил решение итальянского суда, окончательно оправдавшего нацгвардейца Маркива: Справедливость победила!
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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил решение Кассационного суда Италии, оставившего в силе оправдательный приговор нацгвардейцу Виталию Маркиву.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер главы государства.
"Справедливость победила! Все лживые обвинения в отношении нашего нацгвардейца Виталия Маркива отклонены Верховным судом Италии. Теперь ни у кого нет никаких оснований сомневаться в чести и доблести Виталия, который стал в защиту территориальной целостности Украины. Приветствую, Виталий!", - отметил.