Из-за непогоды обесточены 107 населенных пунктов в трех областях, - ГСЧС

В Украине остались без электроснабжения из-за непогоды 107 населенных пунктов в трех областях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС.

"По состоянию на 7 часов в результате усложнения погодных условий (дождь, порывы ветра), из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП, обесточены 107 населенных пунктов в 3 областях (Житомирская – 40, Киевская – 37 и Черниговская – 30). К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате усложнения погодных условий обесточены 75 населенных пунктов в 3 областях Украины, - ГСЧС