С сегодняшнего дня одноразовые пластиковые пакеты в магазинах под запретом

С 10 декабря вводится в действие Закон №1489-IX "Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины". А именно начинает действовать первый этап ограничений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Так, в магазинах, супермаркетах, аптеках, заведениях питания и сфере предоставления услуг будет запрещено бесплатное распространение пластиковых пакетов.

Кроме биоразлагаемых пакетов, а также сверхтонких пластиковых пакетов, являющихся первичной упаковкой для свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов и льда. К нарушителям этого требования будут применяться административно-хозяйственные санкции.

"Цель такого решения - предотвратить образование пластиковых отходов. Ведь когда мы меньше используем пакеты, то меньше продуцируем мусор, который потом окажется на свалке, а значит в окружающей среде", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на самом деле нет бесплатных пакетов. Цена за пакеты, которые якобы можно взять бесплатно, закладывается в стоимость среднего чека. Так что берете вы пакеты в магазине или нет, вы все равно за них платите. Теперь будем платить только за то, что используем.