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Данилюк о введенных США санкциях против Портнова: "Его преступную систему до сих пор не можем реформировать. Награда нашла своего героя"

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Данилюк о введенных США санкциях против Портнова: "Его преступную систему до сих пор не можем реформировать. Награда нашла своего героя"
Введение санкций США против Андрея Портнова - свидетельство того, что введенная им система преступна.

Об этом экс-секретарь СНБО Александр Данилюк написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Награда нашла своего героя. Прижизненно", – так он прокомментировал введение Соединенными Штатами санкций против Портнова.

Данилюк напоминает, что министерство финансов США ввело санкции против Андрея Портнова за использование коррупции для влияния на судебную и правоохранительную систему в Украине.

"Именно Портнов является автором действующей до сих пор системы, которую мы все никак не можем реформировать. Вот уже американцы непрозрачно намекнули, что система эта преступная, если нет доверия к собственным людям, которые из-за нее ежедневно страдают. Портнов успешно сотрудничал с несколькими администрациями, в том числе и с Офисом Зеленского. Но откуда такая самоуверенность, что правду можно скрыть. Минфин США видит все. "Герои", я вам об этом не раз говорил и предупреждал. Принимайте", - отмечает он.

"Андрей Портнов (Портнов), бывший заместитель главы Администрации Президента Украины во времена бывшего президента Януковича, культивировал широкие связи с судебным и правоохранительным аппаратом Украины через взяточничество. Широко известен как "судочинець", Портнов был достоверно обвинен в использовании своего влияния для принятия нужных решений в судах Украины и подрыва усилий по реформам. По состоянию на 2019 год Портнов принимал меры по контролю над украинским правосудием, влиянию на связанное с этим законодательство, стремился посадить лояльных чиновников на высшие судебные должности и покупать судебные решения. В середине 2019 года Портнов вступил в сговор с высокопоставленным украинским чиновником, чтобы сформировать высшие юридические институции страны в свою пользу и влиять на Конституционный Суд Украины. Кроме того, Портнов был причастен к попытке повлиять на Генпрокуратуру Украины", - цитирует Данилюк пресс-релиз американского Минфина.

Также читайте: "Санкции против Портнова введены за использование судов и подрыв реформ", - США

Данилюк о введенных США санкциях против Портнова: Его преступную систему до сих пор не можем реформировать. Награда нашла своего героя 01

Данилюк о введенных США санкциях против Портнова: Его преступную систему до сих пор не можем реформировать. Награда нашла своего героя 02
Данилюк о введенных США санкциях против Портнова: Его преступную систему до сих пор не можем реформировать. Награда нашла своего героя 03

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Чего вы хотите от пришедших к власти Бениных холуев? Для них Бенин соратник Портнов плоть от плоти свой.

  • Андрій Жагун 3f28c282
    Не думаю що там одна портянка. Портянка просто свого роду резидент, а працювало над створенням системи ФСБ. А чого, розсадити скрізб своїх суддів і ті "іменем України" у судовому порядку скасують сама Україну!
  • Василь Довганенко 7230397a
    5 років попередня влада з усіх сил старалася знищити систему Януковича. на жаль нічого не вийшло. 2, 5 роки ця гнила влада робить вигляд,що щось реформує. І ніхто не здогадався, що потрібно змінити з десяток законів.
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