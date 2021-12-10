Тупицкий о санкциях США: Шокирующая новость. Это фейк, который "подают" из Офиса Президента
Об этом он рассказал в комментарии LIGA.net,передает Цензор.НЕТ.
"Надо до утра выяснить. Для меня это шокирующая новость, которую я считаю полной чепухой", - сказал Тупицкий.
Он считает, что информация о запрете въезда в США, опубликованная на сайте Госдепартамента, – это фейк, который "подают" из Офиса президента.
Тупицкий убежден, что "это направлено на Верховный Суд, чтобы задавить его и чтобы он не принимал окончательного решения" по иску о признании незаконным указа президента Владимира Зеленского об отмене указа Виктора Януковича, которым Тупицкий был назначен судьей КСУ.
"Привязывают какое-то дело со взяткой. Это полная чушь, потому что никаких дел нет", - сказал он.
Напомним, ранее сообщалось, что США ввели санкции против эксглавы КСУ Тупицкого.