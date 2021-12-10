Бабин о фабрикации ФСБ "инцидента" на Азове: Дальнейшие провокации не исключены. Пойдет ли агрессор на нападение на "Донбасс" - вопрос открытый. ИНФОГРАФИКА

Провокации ФСБ на Азове вероятнее всего происходят из-за резолюции Генассамблеи ООН по милитаризации РФ Черного и Азовского морей, которая была одобрена именно 9 декабря, а фабрикация "инцидента" россиянами как раз "перебивает" этот крайне болезненный для агрессора факт.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал экс-представитель президента в Крыму Борис Бабин, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня (9.12.2021. - Ред.) россияне весь день, и через медиа, и через "официальные заявления" ФСБ, занимаются нагнетанием напряженности из-за маневров корабля ВМС "Донбасс" в Азовском море, который якобы хочет пройти Керченский пролив. Агрессор сообщает о готовности при таких обстоятельствах уничтожить судно.

При этом на самом деле россиянам хорошо известно об истинной ситуации. "Донбасс" проводит в акватории плановые учения, а Украина раньше времени перекрыла морской район их проведения, чтобы не мешать судоходству.

Это довольно рутинное дело для военных моряков, и судно обеспечения по определению не может составлять определенную "угрозу" кому-либо.

Но дальнейшие провокации со стороны агрессора, конечно, не исключены. Ибо сам факт пребывания на Азове боевого флага украинского войска для них фантомная трагедия. Пойдет ли агрессор на нападение на "Донбасс", который, очевидно, не будет при этом в Керченском проливе (потому что задачи у корабля совсем другие), - вопрос открытый", - написал он.

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Также Бабин отметил, что отечественные аналитики не исключали фабрикацию россиянами провокации на Азове еще две недели назад.

"Что-то мне подсказывает, что ситуация нуждается в официальном комментарии уполномоченных структур Минобороны, который наверняка скоро появится. Министр уже предоставил оценку ситуации в интервью", - отметил он.

"Целью провокации, конечно, можно считать и спекуляции на фоне общения Байдена и Путина. Но я уверен, что дело в резолюции Генассамблеи ООН по милитаризации РФ Черного и Азовского морей, одобренной именно 9 декабря. Фабрикация "инцидента" россиянами как раз "перебивает" этот крайне болезненный для агрессора факт", - резюмировал Бабин.





Фото: Бабін / фейсбук

Напомним, 9 декабря 2021 г. Генеральная ассамблея ООН одобрила усиленную резолюцию по милитаризации Крыма, документ призывает РФ прекратить переброску на оккупированный полуостров оружия и военных.

В этот же день в ФСБ России обвинили корабль ВМС Украины "Донбасс" в создании угрозы в районе Керченского пролива.