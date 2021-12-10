Зеленский и Ермак не комментируют санкции против Портнова

В Офисе Президента не отреагировали на введение санкций против Андрея Портнова, однако прокомментировали санкции против экс-главы КСУ Александра Тупицкого.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Так, Ермак заявил: "Президент Байден поздравил Президента Зеленского с тем, что очень большой прогресс в проведении реформ, особенно это касается реформы судебной ветви власти. И мы сегодня увидели все сигналы, которые были предоставлены в виде санкций, которые были приняты прежде всего против человека, который блокировал во главе Конституционного Суда проведение этих реформ. Я думаю, это очень четкий сигнал".

В то же время глава Офиса Президента не упомянул о введенных санкциях против экс-главы Администрации Президента Януковича Андрея Портнова.

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