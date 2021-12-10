Портнов передает угрозы меня убить, - Шабунин

Аффилированный с Портновым телеграмм-канал перепостил друга Портнова Макса Бужанского с явными угрозами-намеками по поводу убийства председателя правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина.

Об этом Шабунин сообщил в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Портнов передает угрозы меня убить, а Тупицкий в ступоре, - первая реакция на санкции (введенные США. - Ред). Афилированный с Портновым телеграмм-канал перепостил друга Портнова (Бужанского) с очевидной угрозой меня убить. То, что этот телеграмм-канал портновский читается с кучи пиететных сообщений о собственно самом Портнове (например, этого или этого, или этого - и это за один вечер)", - отмечает он.

Шабунин также обращает внимание на реакцию Тупицкого на введение санкций.

"Для меня это шокирующая новость, которую я считаю полной чепухой", цитирует он Тупицкого.

"Он считает фейком информацию, размещенную на сайте госдепа США. Нет, господин Тупицкий, это не фейк: мы (с партнерами) упорно над этим работали, а неотвратимость успеха стала очевидна еще в ноябре 2020 года. Помогите нам сделать больше", - резюмировал Шабунин.

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