В Белом доме отреагировали на слова Путина о "геноциде" на Донбассе: Россияне известны методами распространения дезинформации во всем мире

Представительница Белого дома Джен Псаки прокомментировала слова Путина о ситуации на Донбассе, "похожей на геноцид".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Что ж, россияне известны своей риторической эскалацией, они также известны методами распространения дезинформации во всем мире и в восточноевропейских государствах. Поэтому, думаю, мы должны приложить все усилия, чтобы общаться с ними с недоверием", - говорится в сообщении.

По словам Псаки, именно Россия ответственна за военную агрессию против Украины.

"Я не представительница Кремля, и я восприняла бы их слова скептически", - добавила пресс-секретарь Белого дома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белый дом по поводу возможного давления на Украину в вопросе частичной автономии для Донбасса: "Это неправда"