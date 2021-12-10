Украина в ОБСЕ о вручении террористам партбилетов "Единой России": РФ де-факто признала, что в ОРДЛО руководят ее оккупационные администрации

Приняв главарей вооруженных формирований в ОРДЛО в кремлевскую партию "Единая Россия", Москва фактически признала, что отдельными районами Донецкой и Луганской областей руководят ее оккупационные администрации.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Москва продолжает инкорпорировать оккупированные территории в российское политическое пространство. Пару дней назад партия "Единая Россия" приняла 100 новых членов с Донбасса, включая руководство ее оккупационной администрации", - заявил Цымбалюк.

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Он подчеркнул, что это не только очередной акт, направленный против суверенитета Украины и Минских договоренностей. "Это также яркая демонстрация, кого представляют оккупационные администрации – не население оккупированных территорий, а правящую российскую политическую партию", - добавил украинский дипломат.

Ранее сообщалось, что в "Единую Россию" вступили первые 100 жителей ОРДЛО с российскими паспортами. Позже стало известно, что Медведев вручил партбилеты "Единой России" главарям террористов Пасечнику и Пушилину.