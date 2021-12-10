Всемирный Конгресс Украинцев просит доработать законопроекты о множественном гражданстве: "Не учитывают предложений диаспоры"
Об этом говорится в заявлении на сайте ВКУ, передает Цензор.НЕТ.
В ВКУ напомнили, что Конгресс в сотрудничестве с экспертными группами уже разработал и в октябре 2019 года предоставил Президенту Украины свой законопроект о гражданстве, основывающийся на принципах либерализации и безопасных предохранителях.
В то же время в ВКУ считают, что представленные на рассмотрение Верховной Рады Украины законодательные инициативы лишь частично учитывают их предложения.
"С одной стороны, они, в известной степени, либерализуют нормы закона о гражданстве, а с другой – не учитывают ряд существенных предложений диаспоры по внедрению эффективных предохранителей безопасности, что является не менее важной для ВКУ составляющей законопроектов, особенно в нынешних условиях российской гибридной агрессии против Украины", – говорится в заявлении.
В Конгрессе подчеркнули, что данные законопроекты также создают неравенство прав граждан в зависимости от наличия или отсутствия иностранного гражданства. В частности, предлагается еще более широкий круг необоснованных ограничений для граждан Украины, которые имеют или получили гражданство иностранного государства.
"Это сдерживает миллионы граждан Украины с западными паспортами, знаниями и опытом от дополнительных возможностей активного участия в развитии Украины и ее евроатлантической интеграции", - подчеркнули в СКУ.
В этой связи Всемирный Конгресс Украинцев призывает Президента Украины и Верховную Раду Украины существенно доработать представленные на рассмотрение парламента законопроекты. ВКУ, вместе с общественным, научным и экспертным сообществом, готов активно приобщиться к такому конструктивному сотрудничеству на всех его уровнях.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести двойное гражданство для проживающих за рубежом украинцев. 2 декабря на рассмотрение Верховной Рады Украины по представлению Президента Украины поступило 5 законопроектов, "направленных на противодействие угрозам национальной безопасности в сфере гражданства". Этими законопроектами предлагается внести изменения в Закон Украины "О гражданстве Украины" и 58 других законов.