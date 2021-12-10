За Зеленского готовы проголосовать 23,5% украинцев, за Порошенко – 13,4%, за Тимошенко – 9,9%, – опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то во второй тур прошли бы действующий глава государства Владимир Зеленский (23,5% принявших участие в выборах и определившихся за кого голосовать) и пятый Президент Украины Петр Порошенко (13,4% ).

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 6-8 декабря 2021, передает Цензор.НЕТ.

"Если бы в ближайшее время состоялись выборы Президента, то 23,5% проголосовали бы за В.Зеленского (среди голосующих и определившихся с выбором). 13,4% поддержали бы П.Порошенко, 9,9% – Ю.Тимошенко, 9,3% – Ю.Бойко, 7,5% – Д.Разумкова, 6,7% – И.Смешко, 6,5% – Е.Мураева, 5,5% – В.Гройсмана, 3,2% – О.Ляшко, 3,1% – А.Яценюка. Рейтинги других кандидатов – менее 3%", - говорится в исследовании.

"Антирейтинг возглавляет П.Порошенко: 47% не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах. 37% не проголосовали бы за Ю.Тимошенко, 35% – Ю.Бойко, 33% – В.Зеленского, 22% – О.Ляшко. Каждый шестой-седьмой не проголосовал бы ни при каких обстоятельствах за А.Яценюка, В.Кличко, Е.Мураева, В.Гройсмана и О.Тягнибока", - добавили авторы исследования.

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Аудитория: население Украины старше 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 6-8 декабря 2021 года