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72% украинцев считают Россию враждебной страной, главными союзниками большинство называют Канаду, Литву и Польшу, - опрос "Рейтинга"

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72% украинцев считают Россию враждебной страной, главными союзниками большинство называют Канаду, Литву и Польшу, - опрос "Рейтинга"
Большинство украинцев (72%) считают Россию враждебной для Украины страной. Также враждебной 48% украинцев считают Беларусь.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", сообщает Цензор.НЕТ.

"Беларусь украинцы в основном считают враждебной страной по отношению к Украине, при этом за последние год количество таких респондентов выросло более, чем вдвое (с 22 до 48%). Большинство опрошенных (72%) считают Россию враждебной страной, только 12% - союзной", - говорится в сообщении.

В то же время крупнейшими союзниками Украины опрошенные считают Канаду, Литву, Польшу и Великобританию, а также США и Турцию. Несколько меньше считают союзниками Францию, Германию и Китай, последнюю считают скорее нейтральной страной.

Кроме того, за последний год ощутимо в лучшую сторону изменилось отношение к Турции и Великобритании и ухудшилось по отношению к Беларуси.

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Топ комментарии

  • Alex Smith bb5fe51c
    12 % прокацапленый ублюдков еще не здохло - жаль....
  • Зайда
    Нехай самі звільняються. Вони вже вибрали всій шлях, хай пройдуть його до кінця.
  • НБ
    Всі прикордонні з *********** райони мають підвищену кількість "ватного падла". Потрібно вводити візовий режим і закривати кордон.
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