За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 30 человек, выявили 1472 новых случая, - Кличко. КАРТА

В Киеве выявили за минувшие сутки 1472 больных коронавирусом. 30 человек умерли.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"1472 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. 30 человек умерли. Всего, за период пандемии, в Киеве 7825 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день - 311 471", - сообщил Кличко.

Заболели за прошедшие сутки: 825 женщин в возрасте от 18 до 99 лет и 557 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет. А также 38 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 52 мальчика от 4 месяцев до 17 лет.

Среди умерших: 20 женщин от 46 до 96 лет и 10 мужчин от 51 до 85 лет.

В больницы столицы госпитализировали 85 больных коронавирусом и 103 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 2459 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 276 527 жителей столицы.

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"Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском районе - 203, в Подольском - 189 и Святошинском районе - 183 случая", - отметил Виталий Кличко.