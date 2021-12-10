Виртуальные карты для получения "COVID-тысячи" оформили уже более 300 тыс. граждан, - Федоров
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С 9 декабря украинские банки начали выпускать виртуальные карты для выплаты тысячи гривен за вакцинацию.
Об этом в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера первые банки начали выпускать виртуальные карточки для проекта "єПідтримка". На данный момент статистика: 302 310 открытых карточек всего", - говорится в сообщении.
Фёдоров пригласил всех пользователей на открытое бета-тестирование услуги. Старт тестирования – с 13 декабря.