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Эстонский депутат Михкельсон о плане Байдена: Неожиданный и неприятный сюрприз для союзников

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Эстонский депутат Михкельсон о плане Байдена: Неожиданный и неприятный сюрприз для союзников
Председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу (парламента Эстонии) Марко Михкельсон (Партия реформ) заявил в соцсетях, что план президента США Джо Байдена позвать на переговоры союзников по НАТО и Москву является "неожиданным и неприятным сюрпризом".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Postimees.

"Особенно то, что президент Байден после встречи с Путиным решил созвать лидеров Германии, Франции, Италии и Великобритании, чтобы вместе с Россией обсудить снижение напряженности "на восточном фронте"", - негодует Михкельсон.

Он надеется, что как Эстония, так и другие страны-члены восточного крыла НАТО немедленно приложат совместные дипломатические усилия, чтобы предотвратить эту встречу. "В крайнем случае следует расширить круг участников встречи и на страны восточного крыла НАТО", - отметил Михкельсон.

По данным Белого дома, президент Байден после виртуального саммита с президентом России Владимиром Путиным во вторник разговаривал с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании.

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Байден заявил, что хочет провести переговоры между союзниками по НАТО и Москвой не позднее пятницы.

Он добавил, что администрация США также проинформирует посольства стран-членов НАТО и Евросоюза и своих важнейших союзников в Индо-Тихоокеанском регионе о результатах виртуального саммита.

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Топ комментарии

  • Vladimir Soukhov
    Байден погорячился ! Хорошо что есть выдержанные и холодные эстонцы.
  • wittmann1980
    Ну и очередной привет байденофилам безмозглым, Трампа не вспоминаете? При нем в мире такого бардака и близко не было, а плешивый и не высовывался даже. Сейчас же просто жопа.
  • Підлога Маккартні
    А что можно ожидать от человека сын которого побирался в Украине в какой-та Бурисме. Заметьте в наб совете Бурисмы, а сережа лещенко в наб совете укр зализницы. Выводы напрашиваются сами собой какие товарищи заседают в наб советах
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