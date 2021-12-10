54% украинцев за пересмотр Минских соглашений, 45% - за привлечение в нормандский формат США и Великобритании, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

За прямые переговоры с Россией (как безальтернативное решение) выступают 56% граждан Украины, 41% – против.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 6-8 декабря 2021 года, передает Цензор.НЕТ.

"Две трети респондентов поверхностно знакомы с содержанием Минских соглашений, четверть вообще не знают о них. О том, что хорошо знакомы с сутью этих договоренностей, отметили только 11% опрошенных. Несмотря на это, большинство (54%) считают, что Минские соглашения следует пересмотреть и подписать новые. 21% считают, что вообще нужно выйти из переговорного процесса и принимать решения без участия международных посредников. Лишь 12% убеждены, что Украина должна полностью выполнить Минские соглашения", - говорится в исследовании.

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"Среди вариантов формата переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе относительное большинство (45%) поддерживают идею расширения "нормандского" с привлечением к нему США и Великобритании. 21% выступают за прямые переговоры с Россией, 12% за переговоры с представителями т.н. ДНР и ЛНР. Лишь 11% - за то, чтобы "нормандский" формат в своем обычном составе (Украина, Россия, Франция, Германия") был площадкой для переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе", - добавили авторы исследования.

"За прямые переговоры с Россией (как безальтернативное решение) выступают 56%, 41% – против", - отмечается в исследовании.

"46% поддерживают вовлечение Турции в переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе, столько же – против", - отмечается в исследовании.









Аудитория: население Украины старше 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.