Зеленский будет идти на второй срок и уже готовит для этого почву, - СМИ

Украинцы не заметят, как проснутся в диктатуре.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале "ZN.ua".

На следующей неделе будет проголосован во втором чтении законопроект №4298 о местных государственных администрациях.

"Метаморфоза, случившаяся с концепцией законопроекта в кабинетах Банковой, вывернула наизнанку нутро власти: Зеленский идет на второй срок и готов побеждать любыми средствами. Циничное использование реформы, которую делали его же депутаты, — одно из них. Вот где — государственный переворот", – говорится в сообщении.

Так, нардеп "СН" Виталий Безгин объяснил, что глава местной государственной администрации как представитель государства сможет продолжать работать и после президентских выборов, и, когда пройдет три года его работы в одной админтерединице, его смогут перевести на должность в другую админтерединицу.

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Однако позже в проекте закона произошли изменения, а именно: главы местных государственных администраций назначаются на должность президентом Украины по представлению Кабинета Министров Украины сроком полномочий президента Украины.

Кроме этого, там фигурирует следующее: "В случае повторного мотивированного отклонения президентом Украины поданной Кабинетом министров Украины кандидатуры президент Украины может поднять перед Кабинетом министров Украины вопрос о назначении главой местной государственной администрации другой кандидатуры, которую Кабинет министров Украины в течение 10 дней со дня повторного отклонения подает на рассмотрение президента Украины".

То есть, говорится в материале, президент в третий раз вполне законно может потребовать – у главы исполнительной ветви власти – подать того, кого хочет назначить сам.

" Читаем следующую статью: "Полномочия главы местной государственной администрации прекращаются президентом Украины досрочно в случае…", — и перед нами список из энного количества пунктов, включая неправильный чих "независимого" префекта. В то время как ч. 4 ст. 118 Конституции Украины четко гласит: "Главы местных государственных администраций назначаются на должность и увольняются с должности президентом Украины по представлению Кабинета министров Украины", - пишет автор.

Кроме того, отмечается в материале, Администрации новых укрупненных районов станут одной из основных опор для президента, желающего переизбраться, и его партии.

"Лягушка, брошенная в кипяток, выпрыгнет, а подогреваемая постепенно - сварится. Не заметим, как проснемся в диктатуре", - пишет автор.

"Зеленскому не нужен кусок власти или доля в политике, он не будет одним из. Ему нужно все или он уйдет из политики", - характеризует президента в разговоре с ZN.UA близкий к нему олигарх.

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"Очевидно, если бы Зеленский, выполняя свое предвыборное обещание, не шел на второй срок, то законопроект с правильно выстроенной моделью надзора мог стать сюрпризом для следующего президента. Но претензия Зе! на второй срок очевидна. Никаких сюрпризов не будет", - подытоживается в материале.